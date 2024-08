Incidente stradale nel Potentino: tre morti

Tre persone – due uomini e una donna – sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla “Bradanica”, in un tratto compreso tra Lavello e San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza. Si sono scontrate due auto: su una vi erano un uomo e una donna, di 37 e 34 anni, entrambi di nazionalità georgiana; sull’altra un uomo, di 27 anni, di Matera. Dei tre, due sarebbero morti all’istante nello scontro, il terzo poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

I Carabinieri sono sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author