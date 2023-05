LATIANO – Un giovane latianese è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso dopo un incidente avvenuto alle 12 di lunedì sulla provinciale 70 Latiano-Torre Santa Susanna. La sua auto, per circostanze in corso d’accertamento, è finita fuori strada. Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana.

Buonasera,verso le 12 circa una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta sulla sp 70 Latiano Torre (comune di torre santa susanna) per incidente stradale.

Un auto coinvolta,una persona ferita e trasportata all ospedale perrimo di Brindisi dal persone del 118. Il nostro intervento è valso alla messa in sicurezza dell auto bonificando l impianto elettrico e di distribuzione del carburante onde evitare inneschi. Inoltre è stata messa in sicurezza l intera area coinvolta poiché è stato sradicato un palo dell illuminazione pubblica.

Sul posto la polizia locale per le competenze del caso.

Condividi su...



Linkedin

email