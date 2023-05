Policoro: 72enne perde la vita in un incidente stradale

POLICORO – Un uomo di 72 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Policoro (Mt). L’uomo era alla guida di un fuoristrada che, nei pressi di via Massimo D’Azeglio, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale, è andato a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp