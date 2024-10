Incidente Potenza-Melfi, Foggia e Barletta unite nel dolore

FOGGIA – Non una, bensì due comunità unite nel dolore dopo il tragico incidente stradale sulla Potenza-Melfi. Piange e si stringe nel cordoglio per la morte dei tifosi del Foggia e di uno in particolare, il 21enne Gaetano Gentile, anche Barletta. Antonio, il padre della giovane vittima, è originario della città della Disfida, nonché figura di spicco nella tifoseria biancorossa.

Nelle ultime settimane, inoltre, non solo i sostenitori barlettani ma anche quelli di tante altre piazze italiane hanno espresso vicinanza al 57enne, che sta lottando contro una lunga e dura malattia. Suo figlio Gaetano, tifoso viscerale del Foggia, lascia i suoi familiari e i suoi compagni di curva rossoneri, ma anche tanti amici di Barletta con cui era legato a doppio filo.

Un dolore atroce, quello che colpisce il capoluogo dauno e al quale si unisce quello della BAT. Un’accesa rivalità quarantennale che, in questi giorni, viene messa in secondo piano dalle lacrime che accomunano le due tifoserie e le due comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author