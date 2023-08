MANDURIA – Lei, la giovane quattordicenne sbalzata dalla giostra, è ancora ricoverata al Santissima Annunziata, con varie ferite su tutto il corpo. Nel frattempo, però, mentre proseguono le indagini di carabinieri e procura, il Gip del tribunale di Taranto Francesco Maccagnano ha convalidato il sequestro della “Swing Dance”, l’attrazione del luna park di San Pietro in Bevagna dove, lo scorso 16 agosto, si era verificato lo spaventoso incidente.

Incidente al luna park, indagini in corso

La giovane, per cause ancora in corso di accertamento, era stata sbalzata dalla seduta, rovinando a terra dopo aver sbattuto contro alcune strutture metalliche. In ospedale, al Santissima Annunziata di Taranto, ci era arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sono in via di miglioramento, per quanto la poveretta, originaria del capoluogo ionico ma residente a Ferrara e in puglia per trascorrere le vacanze, è ancora ricoverata in Rianimazione con costole rotte, setto nasale fratturato, polmone compromesso, trauma cranico, trauma toracico e denti rotti.

Il fascicolo è nelle mani del pubblico ministero Lucia Isceri, mentre le indagini sul campo sono dei militari della compagnia di Manduria. La famiglia della giovane, ancora in prognosi riservata, è assistita dall’avvocato penalista Michele Iaia del foro di Bari. Al momento, non risultano indagati.

