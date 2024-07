Incidente frontale sulla statale 100

Quattro auto coinvolte e cinque persone ferite, fortunatamente non in maniera grave. Questo il bilancio dell’ennesimo incidente stradale sulla statale 100, nel territorio di Massafra e più precisamente nei pressi, questa volta, dello svincolo per Palagiano. È accaduto intorno alle ore 18.00 di sabato 13 luglio, peraltro a poche centinaia di metri dall’autovelox installato di recente. Due auto sono entrate in collisione frontalmente, altre tre sono state danneggiate di conseguenza. A precisare le cause saranno i carabinieri della Compagnia di Massafra, intervenuti sul posto congiuntamente ai sanitari del 118.

