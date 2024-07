Taranto, scoperto in città vecchia un locale stracolmo di rifiuti

TARANTO – Rifiuti di ogni genere abbandonati all’interno di un locale nella centralissima via Cava in Città vecchia di Taranto, gli operatori di Kyma Ambiente impegnati nelle attività di pulizia hanno individuato un locale al cui interno erano stati ammassati da ignoti rifiuti di ogni genere. Le immagini (in allegato) si commentano da sole: non si era mai visto nulla del genere, una discarica abusiva nascosta dietro un portone di legno pericolante. A pochi passi, inoltre, sono stati rimossi sacchi neri (proibiti anche questi) di materiale indifferenziato, nonché sanitari e molto altro. Un orrore, perché tale va considerato, su cui sta indagando la Polizia Locale, intervenuta sul posto allertata dall’azienda. Le indagini sono state immediatamente avviate per risalire ai responsabili di questo scempio. La rimozione dei rifiuti è avvenuta con non poche difficoltà, vista la posizione del locale e l’enorme quantità di rifiuti contenuti.



Qui sotto l’intervento della Polizia Locale e degli operatori di Kyma ambiente

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author