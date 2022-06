MOTTOLA – Ennesimo incidente stradale grave tra Taranto e Bari, lungo la strada statale 100, precisamente poco prima dell’uscita per Mottola. È accaduto alle 15.00 di oggi. Secondo le prime informazioni che abbiamo raccolto sarebbero entrati in collisione un mezzo pesante e tre automobili. Pare che una persona abbia perso la vita, un altro passeggero è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Castellaneta. In due sono rimasti feriti in maniera grave. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi del soccorso sanitario 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Si è creata una lunga coda in direzione Bari.

In aggiornamento.