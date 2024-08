Incendio Lido Silvana, resta in carcere il 67enne

Pasquale Tomai Pitinca, 67enne di Pulsano, resta in carcere: il tribunale ha respinto il riesame. L’uomo era stato posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di incendio doloso per aver appiccato le fiamme che il 30 luglio scorso hanno distrutto oltre 50 ettari di bosco, devastato la pineta del villaggio Fata Morgana, nella Marina di Pulsano (Taranto), colpendo gli stabilimenti balneari di Baia Serrone, Lido Silvana, Lido Persefone e le spiagge libere limitrofe che erano affollate da turisti e bagnanti. L’uomo è stato trasferito in carcere nel pomeriggio di venerdì 2 agosto dopo l’interrogatorio dinanzi al giudice delle indagini preliminari, che non ha convalidato il fermo, ma ha firmato il provvedimento restrittivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author