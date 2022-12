Condividi su...

BARI – Attimi di tensione e paura a Bari, in zona Mungivacca. Nella tarda serata di oggi un incendio di vaste dimensioni è divampato nella zona antistante l’ingresso del Mc Donald’s di via Caduti del Lavoro. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause e al momento non si registrano feriti. Sono in corso indagini per stabilire la natura e l’origine del rogo.