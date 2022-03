MESAGNE- A fuoco doveva andare solo l’auto di una donna, invece le fiamme hanno avvolto anche un altro mezzo parcheggiato accanto e un albero nelle vicinanze: indagano i poliziotti di Mesagne sull’incendio doloso scoppiato nella notte nel parcheggio dell’asilo nido “V. Cavaliere” di via Goffredo Mameli.

È accaduto poco dopo la mezzanotte del 4 marzo quando sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi nel piazzale di un asilo nido, dove sono parcheggiate alcune auto. L’obiettivo di qualcuno è l’auto di una donna di mezza età che parcheggia la propria auto, una Fiat Punto, nel parcheggio dell’asilo, ma nell’atto incendiario è stato coinvolto anche un Doblò dell’Asl e l’albero vicino ai mezzi. Sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato un’attività d’indagine per risalire al responsabile e al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere in zona. Gli agenti non escludono possa trattarsi di una vendetta passionale. Tuttavia, alcun problema per l’accesso dei bimbi all’asilo nella mattinata di oggi.