FRANCAVILLA FONTANA – Avrebbero prima rubato dei capi di abbigliamento da un’attività commerciale di viale Lilla, per poi essere rintracciati e identificati dai carabinieri che hanno fermato i 3 sospetti, infine portati in caserma. È accaduto a Francavilla Fontana nel tardo pomeriggio di giovedì: secondo quanto appreso, i tre presunti ladri, una donna e due uomini di nazionalità straniera, avrebbero rubato alcune felpe da un negozio del centro, trafugate all’interno di un borsone. Le dipendenti dell’attività se ne sarebbero accorte e avrebbero subito allertato i militari che, a stretto giro, hanno identificato i presunti responsabili. Una volta bloccati con la refurtiva, i sospetti avrebbero anche reagito, ferendo uno dei militari, fortunatamente in maniera non grave. Ora, la donna e i due uomini si trovano in caserma.