GALLIPOLI – In più di 400, tra adulti bambini e famiglie, si sono ritrovati al parco Gondar per partecipare alla 5^ edizione della “Gallipoli Run”, la maratona benefica non agonistica organizzata dalla Lilt, Lega Italiana per la lotto contro i tumori, di Lecce in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Obiettivo Prevenzione, è stato lo slogan di quest’anno.

“In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, Lilt Lecce rinnova il suo impegno per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui danni provocati dal fumo di tabacco – sottolinea Carmine Cerullo, oncologo e Presidente della Lilt di Lecce – e richiama inoltre l’attenzione di tutti sugli effetti di sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e altri prodotti cosiddetti ‘light’, sui quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci mette da tempo in guardia. Fumare in giovane età – prosegue – significa danneggiare precocemente la salute presente e futura”.

“Dobbiamo salvaguardare la salute di chi ancora non è malato – evidenzia Giuseppe Serravezza, oncologo e Direttore scientifico della Lilt di Lecce- quindi prevenire, prevenire per salvare la vita di chi oggi sta bene”.