TARANTO – Esposizione statica nella centralissima Piazza Immacolata dei mezzi dei Carabinieri. Evento organizzato dal Comando provinciale per celebrare i 208 anni dalla fondazione dell’Arma. In molti si sono soffermati incuriositi dalla novità. Domani nella Villa Peripato, per la prima volta nella storia, sarà celebrata la festa dei Carabinieri.