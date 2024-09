Imprenditori di tutto il mondo ospiti in Puglia per due giorni

Per due giorni, importanti imprenditori provenienti da tutto il mondo, anche dalla Cina e dall’India, saranno in Puglia ospiti dell’Azienda Agricola Vetrère; sono coloro che da decenni credono nel progetto imprenditoriale di questa azienda a conduzione familiare in cui, un unicum nel comparto agricolo, tutti i ruoli apicali sono ricoperti da donne!

Sono Annamaria e Francesca Bruni, le figlie del nobile Enrico Bruni che, ricco possidente terriero di Bisceglie, nei primi anni del Novecento si trasferì nella azienda agricola Vetrère, fondata nel Settecento dagli antenati tra Grottaglie e Monteiasi, per riportarla alla piena attività.

Con Annamaria e Francesca oggi sono impegnate nell’Azienda Agricola Vetrère le figlie Fanny, Enrica, Martina e il figlio Federico, una nuova generazione che continua con passione e competenza la tradizione di famiglia.

Saranno loro ad accogliere gli ospiti nel seicentesco Palazzo Ammazzalorsa di Bisceglie, uno dei “Luoghi del Cuore” del FAI” – Fondo per l’Ambiente Italiano, dove hanno organizzato una esclusiva cena di gala riaprendo per l’occasione lo storico edificio dove per secoli hanno vissuto i loro antenati.

Agli inizi del Novecento Michele Ammazzalorsa lasciò i suoi possedimenti al nipote Enrico Bruni, padre delle attuali proprietarie, che, come detto, oltre un secolo addietro si trasferì nell’azienda agricola Vetrère.

Da quel momento la famiglia non ha abitato più a Bisceglie nello storico palazzo, tornandovi in passato solo in occasione delle festività. Da decenni il Palazzo Ammazzalorsa è stato disabitato, tanto che oggi l’edificio è avvolto da un alone di mistero, alimentato da leggende locali e dalla curiosità dei biscegliesi.

La tradizione di famiglia è continuata e si è sviluppata nel tempo nell’Azienda agricola Vetrère che, grazie all’impegno e alla perseveranza di due generazioni di donne straordinarie, oggi rappresenta un’eccellenza assoluta del comparto vinicolo e oleario pugliese.

Con questa cena di gala prende il via un nuovo loro ambizioso progetto: realizzare nel Palazzo Ammazzalorsa un prestigioso home restaurant in cui organizzare cene-evento per una clientela esclusiva, riportando così in vita lo storico edificio di famiglia.

La due giorni in Puglia degli importanti ospiti proseguirà nel Tarantino presso l’Azienda agricola Vetrère, tra Monteiasi e Grottaglie, dove nella mattinata avranno modo di visitare i rigogliosi vigneti, soffermandosi in particolare in quello del Minutolo, un vitigno autoctono recuperato e valorizzato proprio dall’azienda, e poi gli uliveti con le varie cultivar che producono il pluripremiato olio extra vergine Vetrère.

Per loro sarà poi organizzata una visita dell’azienda e una degustazione enogastronomica con le eccellenze del territorio e i prodotti dell’Azienda agricola Vetrère; in serata una grande festa serale nell’aia, un momento gioioso all’insegna della tradizione e del folklore locale, concluderà la loro esperienza in Puglia.

Dal 2002 Annamaria e Francesca Bruni, figlie di Enrico, hanno ridato vita all’antico nome, con l’intento che Vetrère rappresenti la passione di famiglia per il vino e per la terra, operando nel rispetto della tradizione e nella valorizzazione dell’ambiente naturale.

La loro è una storia di sacrificio e di successo, proiettata nel futuro ma gelosa custode della storia della famiglia; così sull’etichetta del vino Kemelios, un blend di Negroaamaro e Malvasia nera, campeggia lo stemma araldico: un’orsa che regge una clava!

La stessa passione e amore che le donne dell’Azienda agricola Vetrère infondono nella produzione di olio extra vergine da agricoltura biologica che, infatti, ha ottenuto numerosi premi prestigiosi, tra i quali le ambite “3 olive” della “Guida agli Extravergini di Oliva 2010” Slow Food.

È un’azienda a conduzione familiare che ha sapientemente puntato sulla qualità assoluta delle produzioni, con vini e oli in grado di imporsi sui più importanti mercati internazionali e vincere prestigiosi premi.

