Impegno della Polizia di Stato a Brindisi: rafforzati sicurezza e ordine pubblico

BRINDISI – La provincia di Brindisi si è confermata virtuosa anche durante la notte di San Silvestro, a differenza di quanto accaduto nelle altre province pugliesi, non ci sono stati episodi gravi di cronaca, si tratta di un percorso già intrapreso da diversi mesi. Nel 2024, la Polizia di Stato di Brindisi ha messo in campo un impegno straordinario per garantire la sicurezza pubblica e l’ordine sul territorio. Sotto la guida del Questore Giampietro Lionetti, sono stati intensificati i servizi di controllo, soprattutto durante le festività natalizie, con l’obiettivo di prevenire reati e mantenere la serenità durante eventi pubblici.

Un esempio significativo è la gestione dei concerti di Capodanno, che si sono svolti senza incidenti e senza vittime legate all’uso di fuochi pirotecnici, segno di una pianificazione efficace. La collaborazione tra la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine, incluse le Polizie Locali e Provinciali, ha permesso di realizzare un’azione sinergica che ha portato a risultati positivi in termini di sicurezza.

A partire dall’estate, sono stati attivati servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia, con particolare attenzione ai centri urbani durante il periodo natalizio, per monitorare luoghi affollati da cittadini e turisti. L’intensificazione dei controlli ha avuto un impatto positivo anche sulle statistiche: Brindisi, nel ranking “giustizia e sicurezza”, ha guadagnato 11 posizioni rispetto all’anno precedente.

L’efficacia dell’operato delle forze dell’ordine di Brindisi dimostra un continuo impegno a tutela della sicurezza dei cittadini e a mantenere alta la percezione di tranquillità pubblica.

