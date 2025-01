Brindisi, primo arresto dell’anno: sorpreso a rubare in un garage

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato un uomo che, la notte di Capodanno, si è introdotto all’interno di un garage in via Santa Maria del Casale a Brindisi. Intorno alle ore 3 il suono il suono di un allarme ha attirato l’attenzione del vicinato che ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una pattuglia del Nor. I carabinieri, davanti agli occhi di diversi cittadini, hanno sorpreso un giovane nei pressi di un box. Dopo essersi introdotto nel locale, il malfattore aveva rubato le parti di una moto. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma, dove è stato formalizzato il primo arresto dell’anno. La refurtiva è stata già restituita al legittimo proprietario.

