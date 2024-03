Il ‘Salone dello studente’ per la prima volta a Taranto

Farà tappa a Taranto per la prima volta, nello stand Porte dello Jonio Nhood, il “Salone dello studente”. La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 9.30 di martedì 19 marzo nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.

L’iniziativa organizzata da Elio Dalto APS Formamenti e il Centro Commerciale Porte dello Jonio Nhood con la preziosa collaborazione di Mauro Tatulli e patrocinata dal Comune di Taranto, mira a creare un dialogo strategico tra studenti e interlocutori del mondo della formazione e del lavoro.

“Il Salone dello studente non è solo un luogo in cui gli studenti possono esplorare le varie possibilità di formazione carriera, ma è un punto d’incontro per condividere idee, ispirarsi reciprocamente e costruire ponti verso un futuro promettente – afferma Dalto -.. L’istruzione è la chiave per aprire porte inimmaginabili e il nostro evento si propone di fungere da catalizzatore per questo processo di scoperta. In un momento storico in cui le scelte formative e professionali sono sempre più complesse, il Salone dello Studente si pone come un faro, guidando gli studenti attraverso le diverse opportunità che il mondo del lavoro offre. Siamo determinati a creare un ambiente inclusivo, informativo e motivante, dove ogni giovane possa trovare la propria strada verso il successo. Preziosa la collaborazione da parte del Direttore del Centro Commerciale Porte dello Jonio Nhood Mauro Tatulli, che ha subito creduto in questa iniziativa, un’occasione unica per dare concretezza alle proprie ambizioni”.

”Ospitare attività significative come questa presso Porte dello Jonio di Nhood è per noi motivo di grande soddisfazione, poiché ci avvicina sempre di più al cuore del territorio che ci impegniamo a sostenere ogni giorno. Le persone sono il fulcro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo principale è generare un impatto positivo, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping e trasformarlo in uno spazio dinamico in grado di generare valore per la comunità”, ha dichiarato Tatulli.

