Il Potenza batte 2 a 0 la Turris e conquista la prima vittoria casalinga

Anche se siamo solo alla seconda Giornata, sono in cerca della prima vittoria della Stagione Pietro De Giorgio e Mirko Conte. Prima gara interna tra le mura amiche del “Viviani” per Caturano e compagni che vorranno riscattare il 2 a 2 agguantato in extra time contro il Messina. Per i campani, invece, l’obbiettivo è cancellare la sconfitta casalinga per 2 a 0 contro il Monopoli.

La prima occasione del match arriva dopo sei minuti con il capitano dei lucani che servito in area da D’Auria calcia sui guantoni dell’ex Marconi. La Turris risponde al decimo con Desiato che di testa spaventa Cucchietti. Il vantaggio del Potenza arriva alla mezz’ora con il solito Caturano (1-0) che sfrutta al meglio una discesa sull’out di sinistra di D’Auria che gli serve una bella palla sul limite dell’area piccola che il capitano rossoblù, seppur con qualche difficoltà, riesce a spingere oltre la linea. Quattro minuti dopo il numero 9 va ancora in rete sulla respinta dell’ex, Marcone, dopo il tentativo da fuori di Castorani, ma si fa pescare in fuorigioco. Al 40esimo Desiato è decisivo a chiudere su Caturano imbucato col contagiri da Felippe. L’occasione più ghiotta degli ospiti arriva nei minuti di recupero del primo tempo con Solmonte che trova la chiusura prodigiosa di Cucchietti che consente ai suoi di entrare negli spogliatoi sul vantaggio di 1 a 0.

Nella ripresa, dopo 15 minuti, Sciacca sciupa la rete del raddoppio intervenendo in maniera irruenta sulla chiusura scomposta di Desiato su Caturano. Raddoppio che arriva al 65esimo con D’Auria (2-0) che servito dall’out di sinistra da Erradi, batte l’estremo difensore biancorosso con destro rasoterra firmando coì la sua prima marcatura in rossoblù. Al 78 ci prova Giannone da fuori area ma il suo mancino a mezz’altezza trova pronto Cucchietti che non si fa sorprendere. Al minuto 82 è Scaccabarozzi a spaventare il Viviani” con un tiro dalla distanza che sfiora il palo alla destra del numero 24 rossoblù. La gara scivola poi fino al 94esimo senza altre occasioni.

Il Potenza di De Giorgio conquista così la prima vittoria stagionale in un “Viviani” colorato da oltre 3500 tifosi. Vittoria e “ardore” che fanno ben sperare per il proseguimento del campionato dei leoni rossoblù. Seconda sconfitta per 2 a 0 per la Turris di Mirko Conte che comincia in salita la sua nuova avventura sulla panchina biancorossa.

IL TABELLINO DI POTENZA – TURRIS

Domenica 1 settembre 2024, ore 18.00, stadio “A. Viviani”: 2a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CALCIO (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani (85’ Ghisolfi), Felippe, Erradi (70’ Firenze); D’Auria (85’ Schimmenti), Caturano, Rossetti (55’ Rosafio).

A disp.: Galiano, Galletta, Ferro, Riggio, Selleri, Vilardi, Rillo.

All.: Pietro De Giorgio

TURRIS (3-4-2-1): Marcone; Ricci, Desiato, Porro; Nicolao, Scaccabarozzi, Pugliese, Frasca (70’ Miranda); Nocerino, Giannone; Solmonte.

A disp.: Iuliano, Suppa, Giglio, Casacchia, Pisacane, Cavallaro, Teratone, Imparato, Centro.

All.: Mirko Conte

Arbitro: Poli (Verona)

Guardalinee: Zezza – Cardinali

Quarto Uomo: Tropiano

POTENZA CALCIO 2 – 0 TURRIS

MARCATORI: 30’ Caturano, 65’ D’Auria

AMMONITI: Verrengia, Ricci, Pugliese

ESPULSIONI:

CORNER: 4 – 4

RECUPERO: 2’ – 4’

SPETTATORI: 3572

INCASSO: euro 37.533.47

