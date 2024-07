Il MArTA tra le migliori “Attrazioni del Mondo” per i visitatori TripAdvisor

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si conferma una delle destinazioni turistiche più apprezzate dai viaggiatori, guadagnando un posto d’onore tra le migliori “Attrazioni del Mondo” secondo TripAdvisor. L’importante portale statunitense, con oltre 200.000 recensioni su hotel, attrazioni turistiche e più di 30.000 dedicate alle destinazioni culturali e naturalistiche, ha premiato il museo con il TripAdvisor Travellers’ Choice Award per il quarto anno consecutivo.

“Questo riconoscimento è la conferma del buon lavoro svolto negli anni, non solo da chi mi ha preceduto alla guida di questa importante istituzione, ma anche da tutto il personale del museo, dagli apparati scientifici, tecnici e amministrativi, fino a quelli comunicativi e promozionali”, afferma la direttrice del MArTA, Stella Falzone. “Dimostra non solo la competenza, ma anche l’amore per questo museo così ricco e affascinante”.

Il museo celebra questo importante riconoscimento mirando alla riconferma per il 2024, grazie all’ampliamento dell’esposizione permanente e dei servizi, compresi bookshop e merchandising, e al lavoro continuo di esposizione di reperti poco conosciuti o mai visti, presentati nella vetrina d’ingresso della Temporary Art.

I premi Travellers’ Choice celebrano le destinazioni preferite dai viaggiatori sulla base delle recensioni e delle opinioni raccolte su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi. Il riconoscimento è destinato alle strutture e attrazioni che ottengono costantemente recensioni eccellenti, rientrando nel 10% dei migliori profili sul portale internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author