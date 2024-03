Sviluppo locale e produzioni di qualità è il progetto di approfondimento sulle tematiche agricole promosso dal Gal Terra d’Arneo e finanziato con la misura 1.2 del PSR Puglia 2014/2020 per rendere competitivi alcuni dei settori trainanti dell’economia locale. Esperti a confronto, tra cui Fabio Massimo Pallottini presidente di Italmercati e rappresentanti istituzionali del territorio, si sono ritrovati in favore del mondo agricolo presso la sede del Gal Terra d‘Arneo di Veglie per discutere degli strumenti di commercializzazione e di accesso ai mercati in prospettiva di invitare gli agricoltori salentini a voltare pagina. Per questo rinnovamento in primis occorre un cambio di mentalità con il pensiero rivolto non solo alla coltivazione ma anche alla commercializzazione. Purtroppo, è in ristagno il ricambio generazionale perché i giovani ancora hanno il timore di intraprendere l’esperienza agricola che non solo comporta sacrificio, ma presenta anche la difficoltà a vendere i prodotti, specialmente quando si interagisce con la grande distribuzione che richiede la garanzia di: quantità, qualità, continuità e salubrità. Bisogna innovare con produzioni particolari ma, soprattutto, occorre fare rete attraverso cooperative per prevenire i fattori di rischio, per trovare un brand competitivo e per innescare sinergie. Nell’ottica di favorire la rinascita e la rigenerazione del Salento è necessario fare un salto di qualità, impegnandosi affinché l’agricoltura sia remunerativa e comportandosi non più solo da agricoltori ma anche da imprenditori.

