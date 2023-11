Il Foggia esce indenne dalla tana della capolista: 0-0 con la Juve Stabia

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sofferenza, occasioni e tanta compattezza, il Foggia esce indenne dalla tana della capolista Juve Stabia, termina 0-0 il posticipo del “Menti”. I rossoneri non tornano al successo, che manca da cinque turni, ma portano a casa un punto d’oro. Subito in avanti le vespe, al 6’ palla arretrata per Piscopo, tiro strozzato tra le braccia di Nobile. Al 9’ buona transizione dei satanelli, Vezzoni sulla sinistra cerca Embalo che non colpisce come dovrebbe, sprecando una buona occasione. La Juve Stabia fa la partita e mantiene la supremazia territoriale, i padroni di casa tornano pericolosi al 43’, traversone di Mignanelli sulla testa di Buglio, pallone oltre la traversa. All’intervallo Cudini getta nella mischia Salines e Rossi, ma perde Vacca subito dopo, spazio anche per Schenetti. Il copione, però, non cambia. Al 55’ Leone pesca Candellone che insacca ma in posizione irregolare, in alto la bandierina dell’assistente. Il Foggia conquista terreno ed è pericoloso al 72’, ottima verticalizzazione di Tonin per Schenetti che perde l’attimo e viene fermato in maniera efficace da un difensore campano. Dauni ad un passo dal vantaggio al 75’, Tonin si ritrova a tu per tu con Thiam che abbassa la saracinesca e salva il risultato, anticipato Rossi pronto a ribattere. Saltano gli schemi e la squadra di Cudini rischia, all’80’ Mignanelli cerca direttamente Candellone che, tutto solo, grazia gli avversari non centrando lo specchio. L’attaccante si divora il vantaggio in maniera ancor più clamorosa due minuti dopo su assist di Bentivegna. Sono i guantoni di Nobile a salvare il Foggia all’86’, bolide del subentrato ed ex Gerbo, il portiere rossonero risponde presente. Le due squadre mancano di cinismo, la gara scivola verso lo 0-0. Un punto che sta bene ai satanelli nel mezzo di un periodo poco felice, le vespe restano in testa al campionato.

IL TABELLINO

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo (36’st. Gerbo), Leone, Buglio (36’st. Marranzino); Piovanello (1’st. Bentivegna, 47’st. Rovaglia), Candellone, Piscopo (47’st. Erradi). All. Pagliuca.

Foggia (3-5-2): Nobile; Riccardi, Carillo, Di Noia (1’st. Rossi); Garattoni, Martini, Vacca (3’st. Schenetti), Odjer (1’st. Salines), Vezzoni (43’st. Fiorini); Embalo (25’st. Tounkara), Tonin. All. Cudini.

Arbitro: Mastrodomenico di Jesi.

Note: ammoniti: Vacca (F), Buglio (J), Tonin (F), Romeo (J), Martini (F), Tounkara (F), Vezzoni (F), Garattoni (F).

Angoli: 5-2

