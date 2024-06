Il cinema pugliese sbarca a Los Angeles

LOS ANGELES – È stata una vetrina importante per il cinema pugliese che, con successo per una settimana, ha partecipato al NewFilmmakers Los Angeles, con una selezione di cinque cortometraggi diretti da altrettanti talenti della cinematografia pugliese. “San Vitu Rock” di Fausto Romano, “Albertine, where are you?” di Maria Guidone, “La Pescatora” di Lucia Loré, “Super Jesus” di Vito Palumbo e “Lea e il Fenicottero” di Antonio De Palo, sono i cinque corti selezionati all’interno della sezione “InFocus: Puglia Cinema”, realizzati all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Il focus curato del NewFilmmakers Los Angeles, quindi, da una parte ha dato grande visibilità ai territori pugliesi, dall’altra offerto agli autori un’incredibile opportunità di networking in quella che è considerata a tutti gli effetti la capitale del cinema mondiale. Ai registi italiani, infatti, sono stati offerti numerosi incontri con importanti rappresentanti di streamers e studios cinematografici e interviste con prestigiose riviste del settore americano.

