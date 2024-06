Bari, le disuguaglianze del mondo nello studio internazionale

BARI – Cento esperti di disuguaglianze provenienti dalle più rinomate università del mondo (da New York a Tel Aviv, da Barcellona a Stoccolma passando per la Banca Mondiale e la Federal Reserve) per presentare le ultime ricerche sul fenomeno delle disuguaglianze e della mobilità intergenerazionale e fare il punto sulle politiche pubbliche necessarie a riattivare l’ascensore sociale. È questo l’indirizzo della Conferenza Internazionale sulle disuguaglianze “Equality of opportunity and Intergenerational mobility”, organizzata dal Dipartimento di Economia finanza dell’Università degli studi di Bari. I suggerimenti e le indicazioni degli studi costituiranno un appello da presentare al vertice dei leader dei Paesi membri del G7 che si svolgerà in Puglia dal 13 al 15 giugno.

