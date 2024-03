Il Cerignola vince dopo due mesi, prima gioia per Raffaele

CERIGNOLA – Nove partite, 58 giorni dopo. Quello del “Monterisi” al 92’ è un urlo liberatorio, il Cerignola torna a vincere, scaccia i fantasmi, sfata il tabù Potenza dopo 25 anni e resta in scia dei playoff. Prima gioia per Giuseppe Raffaele in riva all’Ofanto, il suo 3-5-2 ha ridato verve ad una squadra che sembrava scarica e spaesata, rivitalizzando alcuni elementi, tra cui Coccia, in gol contro i lucani e pupillo del tecnico che nel post-gara non nasconde la sua soddisfazione.

Il match-winner è Vuthaj, valore aggiunto di questa seconda parte di stagione. L’attaccante albanese, in gol per la terza volta a Cerignola, sottolinea nel servizio il clima positivo nello spogliatoio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author