Il Cerignola all’inglese sul Sorrento: 2 a 0 e primato per una notte in Serie C

Il Cerignola domina, crea, rasenta la perfezione e liquida il Sorrento con un 2-0 che appare anche stretto per quanto macinato. Squadra che vince, infatti, non si cambia, Raffaele ripropone gli stessi undici di Torre del Greco, i gialloblù palesano la loro superiorità già nel primo tempo costruendo tanto a partire dal 9’, quando Ruggiero cestina la palla del vantaggio che, comunque, non tarderà ad arrivare: al 22’ lo stesso Ruggiero si fa perdonare confezionando un piazzato vincente per Visentin che buca Del Sorbo per l’1-0.

Il Cerignola lascia il Sorrento senza respiro, i costieri concedono praterie che, però, non vengono sfruttate. 28’, Russo cerca la porta con un tiro che quasi diventa un assist, Tascone la sfiora. Il piede di Ruggiero è particolarmente caldo, altra asse con Visentin al 33’, questa volta da corner, palla fuori.

Pressione costante, al 44’ Tascone sfonda, Capomaggio arriva a colpo sicuro ma Cuccurullo salva sulla linea, un minuto dopo Russo becca soltanto l’esterno della rete chiudendo così le danze di una prima frazione dominata dai pugliesi, a riposo però con un vantaggio di misura.

Il primo brivido della ripresa lo crea il Sorrento, il piazzato di Bolsius al 47’ resterà un lampo nel buio. Al 55’ Tascone e Ruggiero sprecano, ma per il raddoppio è solo questione di tempo: 61’, Paolucci ruba l’ennesimo pallone della sua gara, sceglie Salvemini che mostra il suo istinto letale e fa cinque in campionato, 2-0 e giochi chiusi all’ora di gioco. Monologo gialloblù interrotto soltanto per un attimo al 64’, il Sorrento abbozza la reazione, Bolsius ha l’occasione per accorciare ma la getta via.

L’Audace gestisce, crea e mostra un gioco sopraffino, al 78’ Bianchini illumina un Russo però troppo altruista. I gialloblù corrono e dominano fino al 94’, conquistandosi una notte in vetta alla classifica, seconda vittoria e quarto cleansheet consecutivi per la squadra di Raffaele.

