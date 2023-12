Il calcio italiano piange la morte di Antonio Juliano

Antonio Juliano, storico centrocampista, capitano e dirigente del Napoli, è morto oggi, mercoledì 13 dicembre, a 80 anni. Era ricoverato in ospedale a causa di una malattia. Nato a Napoli il 26 dicembre 1942, è stato un simbolo e una bandiera per la squadra azzurra, in cui ha militato dal 1961 al 1978 per un totale di 17 stagioni, di cui 12 da capitano, diventando il giocatore con più presenze in tutte le competizioni. Con il Napoli ha vinto due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976).

Anche con la Nazionale ha ottenuto successi: campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

Juliano è stato fondamentale nella storia del Napoli anche come dirigente, contribuendo all’acquisto di Ruud Krol e alla storica sessione di mercato che nel 1984 portò Diego Armando Maradona dal Barcellona. Dopo il ritiro, ha lavorato come opinionista in televisione per molti anni.

I suoi funerali si terranno giovedì 14 dicembre alle ore 12 presso la Chiesa San Giuseppe, via Riviera di Chiaia 109.

