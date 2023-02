Il brindisino Gianluca Di Giulio torna in campo a 51 anni

Il calcio non ha età, è sempre e solo una questione di passione. Ma anche di fisico. A quasi 51 anni, che compirà venerdì 17 febbraio, il brindisino Gianluca Di Giulio (centrocampista di professione) torna in campo con il Real Riccione, club di Seconda Categoria dell’Emilia-Romagna. Dopo oltre 450 presenze tra Serie B e C, ha deciso di rimettere le scarpette per “colpa” di Fabrizio Gigli, cugino e presidente proprio del Real Riccione, il quale gli ha chiesto una mano per le semifinali di Coppa Emilia.

“A questa età si gioco a solo per divertimento – ha detto Di Giulio alla vigilia del ritorno in campo -. Spero di portare a termine la partita senza infortuni, perché alla mia età sono sempre in agguato. La passione per il calcio è talmente forte che quando ti senti bene vuoi subito riscendere in campo”.

LA CARRIERA – Dopo tre stagioni in Serie D con il suo Brindisi, Di Giulio ha indossato le maglie di Trani (C2), Castrovillari (C2), Benevento (C2 e C1), Rimini (C2, C1 e B), Hellas Verona (B e C1) e Gallipoli (C1).

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp