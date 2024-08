Il Bisceglie mette la freccia a sinistra: arriva Polichetti

Il Bisceglie ha ufficializzato l’acquisto di Giuseppe Polichetti, esterno sinistro classe 2002, che si unisce alla squadra portando con sé un bagaglio di esperienze importanti ai massimi livelli della Serie D, nonostante la sua giovane età.

Originario di Trani, Polichetti ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nei settori giovanili di Foggia e Bari. Nel 2020, il suo talento non è passato inosservato e il Messina lo ha inserito nella propria rosa, con la quale ha contribuito alla vittoria del Girone I della Serie D nella primavera del 2021, guadagnandosi così la promozione in Serie C.

Successivamente, nella stagione 2021-2022, Polichetti ha scelto di rimanere in Serie D per maturare ulteriore esperienza, accettando l’offerta del Francavilla in Sinni. In quella stagione ha collezionato 40 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist, contribuendo al secondo posto in campionato e al successo nei playoff del Girone H.

Nell’estate del 2022, Polichetti ha cambiato nuovamente casacca, approdando al Nardò, dove ha registrato 6 assist in 33 presenze complessive, partecipando alla vittoria nei playoff dopo un terzo posto nella stagione regolare. La scorsa stagione, è tornato al Francavilla in Sinni, distinguendosi nel campionato di Eccellenza lucana e contribuendo alla promozione in Serie D del club.

Ora, Giuseppe Polichetti è pronto a mettere il suo talento al servizio del Bisceglie, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere ancora una volta la promozione in quarta serie.

