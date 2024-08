Serie D 2024/25: ecco la prima giornata del girone H

Pubblicati i calendari dei nove gironi. La stagione regolare avrà inizio l’8 settembre e proseguirà fino alla pausa natalizia, prevista dopo l’ultima giornata del girone d’andata il 22 dicembre. Il ritorno inizierà il 5 gennaio 2025. Il campionato prevede una nuova pausa dopo il turno del 9 marzo, per consentire alla Rappresentativa Serie D di partecipare alla Viareggio Cup.

Sono previsti due turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutti i gironi: il 23 ottobre e il 17 aprile (quest’ultimo in anticipo pasquale). Nei tre gironi composti da 20 squadre (A, B e C) sono programmati altri quattro turni infrasettimanali: il 18 settembre, il 2 ottobre, il 15 gennaio e il 29 gennaio.

Per quanto riguarda gli orari delle partite, queste inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre, data in cui l’inizio sarà anticipato alle 14:30. A partire dal 30 marzo, l’orario tornerà alle ore 15, mentre durante la post season gli incontri prenderanno il via alle ore 16.

Prima giornata del Girone H:

L’8 settembre, alle ore 15:00, si disputerà la prima giornata del Girone H, con i seguenti incontri:

– Brindisi – Ischia

– Casarano – Costa d’Amalfi

– Fasano – Fidelis Andria

– Martina – Nardò

– Matera – Francavilla in Sinni

– Nocerina – Ugento

– Palmese – Real Acerrana

– Angri – Gravina

– Virtus Francavilla – Manfredonia

