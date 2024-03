Il Barletta attende il Manfredonia, rinviato l’omaggio a Pascazio

BARLETTA – Il Barletta entra nel weekend della sfida contro il Manfredonia, con l’obiettivo di allungare la striscia di risultati utili e provare ad abbandonare nuovamente la zona playout. Biancorossi al lavoro per gli ultimi accorgimenti prima della rifinitura del sabato, Ciullo deciderà soltanto al fotofinish l’undici iniziale contro i sipontini.

Resta in piedi il ballottaggio tra Ngom e Schelotto per la terza maglia nel tridente offensivo, mentre Fornaro e Del Prete si giocheranno la titolarità in mediana. Ancora a parte Eyango, mentre l’altro posto a centrocampo al fianco di Basanisi andrà ad uno tra Cafagna e Mancarella. Reparto arretrato che non dovrebbe subire variazioni dopo due partite a reti inviolate contro Matera e Gelbison.

Al Puttilli, con fischio d’inizio alle 15, arriverà un Manfredonia a quota 32 punti e a caccia di una seria ipoteca sulla salvezza diretta. I sipontini sono reduci dal brillante 2-0 sul Gallipoli e proveranno a far leva ancora sul gioiello Balba. Franco Cinque, ex di turno in panchina, non farà sconti ai biancorossi.

Attese comunicazioni sulla presenza dei tifosi ospiti, ma la trasferta potrebbe essere vietata. Il Barletta, intanto, ha rimandato a data da destinarsi l’omaggio a Francesco Pascazio, ex attaccante protagonista della promozione in Serie D del 1998. L’ex centravanti, che sta lottando contro una malattia neurodegenerativa, non sarà al Puttilli contro il Manfredonia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author