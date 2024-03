Calcio: Benevento – Foggia domani in diretta su Antenna Sud

FOGGIA – Nove punti nelle ultime tre gare e fantasmi che pian piano si dissolvono. In panchina c’è un allenatore: Mirko Cudini e una squadra che comincia a riconoscere il suo valore e pian piano a ritrovare consapevolezza. Ora arrivano due prove di maturità: la trasferta di Benevento e la sfida al Picerno. Mister Cudini nella difficile trasferta di Benevento dovrà fronteggiare l’emergenza difesa. Il giudice sportivo ha squalificato il centrale Ercolani, che aveva rimediato un giallo addirittura al 96’: per lui che era diffidato, quinta ammonizione e squalifica automatica. Nel corso del match contro il Crotone, Cudini aveva perso anche il capitano Carillo altro difensore centrale, costretto ad uscire a causa di un fastidio al ginocchio. Quest’ultimo non sembra in grado di recuperare per il match contro i giallorossi e quindi il tecnico dei satanelli potrebbe essere costretto a schierare le due riserve, ovvero Papazov e Riccardi, che peraltro non hanno mai giocato insieme quest’anno. La gara sarà diretta dal veneto Lovison fischio d’inizio alle 20,45. Su Antenna Sud la diretta della sfida.

https://www.youtube.com/watch?v=yaO4_7OZwic

