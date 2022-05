LECCE – “La tecnologia sta diventando sempre più pervasiva e sarà al servizio dei cittadini, oltre che degli esperti in tutti i settori” a sottolinearlo Cosimo Distante, membro del CNR e Presidente generale dell’ICIAP, evento in corso al Teatro Apollo di Lecce, con la partecipazione di ricercatori collegati da tutto il mondo per discutere delle più recenti tendenze di computer vision e intelligenza artificiale.