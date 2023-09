I campionati di Eccellenza e Promozione in esclusiva su Antenna Sud

IL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE SI CONFERMA MEDIA PARTNER DEL COMITATO LND PUGLIA: SUI CANALI DI ANTENNA SUD IN ESCLUSIVA I CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE.

Il calcio dilettantistico pugliese resta a casa. Anche quest’anno le gare dei campionati di Eccellenza e Promozione Pugliese saranno un’esclusiva del Gruppo Editoriale Distante che si è aggiudicata i diritti rinnovando la media partner con il Comitato regionale pugliese della Lega nazionale dilettanti. Le gare della stagione regolare, della Coppa Italia dilettanti e di tutta la post season, saranno trasmesse in diretta sui canali di Antenna Sud, in streaming su www.antennasud.com, visibili anche sull’app di Antenna Sud, scaricabile sia per i dispositivi Android che IOS.

Si tratta di un ulteriore sforzo da parte del Gruppo Editoriale Distante che conferma l’attenzione a 360 gradi su tutto il calcio pugliese dalla serie A sino ai campionati dilettantistici.

Antenna Sud si riconferma, dunque, casa dello sport pugliese in vista di una stagione avvincente che vedrà ben sei retrocessioni per girone nel campionato di Eccellenza.

Il primo appuntamento con il campionato d’Eccellenza è fissato domenica 10 settembre dalle 15:30 con la telecronaca di Massafra-Arboris Belli, gara valida per la prima giornata del girone B. La diretta sarà visibile sui canali streaming del Gruppo Editoriale Distante.

