Barletta, le maglie di Lautaro nello spogliatoio biancorosso

BARLETTA – Sorpresa per i calciatori del Barletta che si apprestano a scendere in campo per la prima giornata del girone H di Serie D. Prima della partenza per Pagani, i calciatori hanno ricevuto le maglie autografate di Lautaro Martinez. Il bomber e capitano dell’Inter ha recapitato diverse divise ufficiali tramite il connazionale e capitano biancorosso Ezequiel Schelotto.

Foto di rito e boom di condivisioni sui social per il regalo ricevuto. Da un nerazzurro ad un ex nerazzurro, con lo stesso Schelotto che domenica proverà a trascinare i suoi verso i primi, importanti tre punti della stagione.

