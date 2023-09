Gravina: Catalano, ‘Contento della squadra, mi sperare per futuro’

(Di Tullio Luccarelli) Dopo il passo falso in Coppa Italia Serie D con la Fidelis Andria, il Gravina si prepara all’esordio in campionato, ospitando i campani della Palmese. Una città pronta ed entusiasta per il ritorno dei gialloblu, come indicato da Raimondo Catalano, dal DG Pino Costantiello e dal vicepresidente Tonino Giannelli: “Le cose si possono fare sempre meglio e questo progetto deve credere in qualcosa di migliore. Questa città si stringe intorno alla società e ci fa piacere. Quest’anno mi auguro sia ricco di entusiasmo e faremo di tutto per far sì che accada: ma è giusto pensarci di domenica in domenica”.

Catalano, successivamente, si è concentrato sugli aspetti di campo, presentando il match e la preparazione partendo dall’entusiasmo della città: “Quell’entusiasmo che siamo riusciti a ricostruire nell’ultima fase della stagione scorsa dobbiamo portarlo avanti: le certezze vanno costruirle giorno dopo giorno attraverso il lavoro quotidiano. Dobbiamo dimostrarlo sul campo, a partire da domani. Crediamo di aver allestito una buona squadra, però è sempre il campo che parla”.

Mercato: “Abbiamo allestito una squadra si qualità, che sa giocare a calcio con grinta. Dobbiamo lottare sempre, qualsiasi cosa succeda. Sono contento di allenare questi ragazzi, perché hanno voglia di allenarsi e migliorare. questo mi fa ben sperare per il futuro”.

Palmese: “Ha tanti calciatori che conosco da tempo. Incontriamo una squadra forte e organizzata; per spuntarla ci sarà bisogno del miglior Gravina, lottando pallone dopo pallone”.

Atteggiamento post Andria: “Dobbiamo dimostrare una crescita globale come squadra, tatticamente, tecnicamente e atleticamente. Mi aspetto una gara migliore rispetto a quella di Andria, ma sarà il campo a parlare”.

