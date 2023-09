Team Altamura: Giacomarro, ‘Gelbison banco di prova importante’

(Di Tullio Luccarelli) Conferenza stampa pre-Gelbison per il Team Altamura: presenti il mister Domenico Giacomarro, l’attaccante Nicola Loiodice e il dirigente Angelo Continisio, in vista dell’esordio stagionale contro i campani.

Continisio sul mercato: “Siamo stati protagonisti ma è arrivato il momento di dimostrare. La squadra ha lavorato bene e sicuramente un campionato importante; ma per far ciò abbiamo bisogno di tante componenti. Voglio invitare la città e i tifosi ad essere vicini alla squadra, costruendo così qualcosa di importante”.

Loiodice sull’approdo ad Altamura: “La società mi ha cercato fortemente e per anni, quest’anno ci sono stati i presupposti, grazie anche ad uno staff di livello. I miei compagni di squadra sono molto preparati e miglioreranno sempre di più”.

Sulla Gelbison: “Affrontiamo una squadra forte, che viene dalla Serie C e che ha calciatori che conoscono benissimo la categoria. Noi ci siamo preparati bene per affrontare la partita nel migliore dei modi. Siamo pronti a dare tutto per portare i tre punti a casa”.

Giacomarro sulla rosa: “L’organico è assieme da un mese e mezzo e contro la Gelbison sarà un banco di prova importante. Dobbiamo cercare di dare il massimo come negli allenamenti e di vincere a tutti i costi per partire bene, ma siamo ben consapevoli che la Gelbison annovera giocatori di livello e perciò dobbiamo stare attenti”.

Sulla sconfitta in Coppa Italia con il Fasano: “Siamo entrati molli e non deve mai succedere; se entriamo con ardore e determinazione possiamo dire la nostra.”

Sul modulo da adottare: “Sono sempre dell’idea che la squadra deve giocare a calcio. La disposizione può variare in base all’avversario. Ciò che conta è che la squadra sia partecipe e che si diverta sul campo:”

