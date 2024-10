Hiab, Melucci: “Non si mette in crisi eccellenza industriale del Paese”

Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, una delegazione del Comune di Taranto e della Provincia ionica, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha partecipato al tavolo del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” per discutere la vertenza della “Hiab Italia”. Tra i partecipanti, anche il vicepresidente dell’ente provinciale Goffredo Lo Muzio e i consiglieri comunali Paolo Castronovi e Valerio Papa.

Lo stabilimento Hiab Italia a Taranto è un’eccellenza industriale del territorio, che ha contribuito in modo significativo alla crescita del gruppo multinazionale. Il sindaco Melucci ha espresso preoccupazione per l’eventuale delocalizzazione, definendo la decisione ingiustificata e pretestuosa, specialmente in un momento di trasformazione economica per la città.

“Non possiamo permettere che decine di operatori altamente qualificati siano lasciati soli,” ha dichiarato Melucci, ringraziando le istituzioni coinvolte per il loro impegno nel cercare soluzioni sostenibili per preservare il sito industriale. Le spiegazioni offerte dal management aziendale non hanno convinto le istituzioni, che ora lavorano per scongiurare la chiusura dell’impianto e salvaguardare i lavoratori.

