Verona, Baroni: “Siamo stati bravi, ma non abbiamo fatto nulla”

Al termine del match vinto a Lecce, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni si è espresso così in sala stampa: “Qui a Lecce ho vissuto anni meravigliosi, sia da calciatore che da allenatore. Questi tifosi mi hanno sempre dato tantissimo ed io ho dato a questo club tutto me stesso. I ragazzi hanno giocato una buona partita. Siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che sapevo il Lecce ci avrebbe concesso fra le linee. Siamo contenti, torniamo a casa con tre punti importanti. È il secondo scontro diretto consecutivo che vinciamo dopo quello con il Sassuolo, ai miei ragazzi non posso che fare i complimenti. Dobbiamo continuare così. Questa squadra è straordinariamente recettiva, alleno un gruppo di grande disponibilità. Folorunsho? Non amo parlare dei singoli, ma sono contento di lui. Ha una fisicità importante e conforme a questa categoria, ma deve stare attento. Non vorrei che tutti questi complimenti possano portare ad una distrazione. Adesso arriva la parte difficile, dobbiamo avere costanza e continuità. I pericoli sono costantemente dietro l’angolo, non abbiamo fatto ancora nulla. Guardare la classifica e sorridere sarebbe un errore. Su quanto accaduto nel post partita dico che mi dispiace”.

