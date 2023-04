BRINDISI – Brutto stop interno al PalaPentassuglia per l’Happy Casa Brindisi. La squadra di coach Vitucci stavolta cade contro Trento: 73-86 il punteggio finale, abili gli ospiti nel prendere l’inerzia del match e nel non mollare la presa sino in fondo. Grande protagonista tra i padroni di casa invece Bowman: 31 punti, alle sue spalle Mascolo e Reed a 11. Ma non è bastato per prevalere.

Condividi su...



Linkedin

email