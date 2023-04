La classe di Rafael Leao regala la vittoria al Milan contro un Lecce, che a tratti ha fatto vedere anche alcune belle giocate in particolare di Lameck Banda, ma questo non è bastato alla squadra di Baroni per portare a casa qualche punto dal Meazza.

Inizio di gara col Milan in avanti, che al 14’ ci prova con Tonali dalla distanza, Falcone però si fa trovare pronto e mette fuori.

Poco dopo Chiffi fischia un rigore per i rossoneri per un intervento di Baschirotto su Hernandez, l’arbitro però si affida al var che penalty non assegnato.

I ragazzi di Baroni prendono fiducia e provano a farsi vedere affidandosi alla velocità di Banda che impensierisce la difesa avversaria e al 19’ va anche vicino al gol: Gendrey crossa a centro area per lo zambiano che ci prova di testa, ma coglie in pieno il palo.

Gioco lento invece per il Milan, merito anche del Lecce che si compatta e chiude bene gli spazi. Nel momento migliore per i giallorossi arriva però il vantaggio dei rossoneri con un gran gol di testa di Leao, che con un perfetto stacco a due gambe mette la palla sul secondo palo dove falcone non può arrivare.

Sul finire i salentini provano a recuperare lo svantaggio e al 46’ tentativo di Baschirotto di testa, tocca Messias che favorisce la presa di Maignan.

Nella ripresa al 52’ destro dal limite di Thiaw, Hjulmand però si si oppone con il braccio attaccato al corpo.

Al 63’ nuova incursione dei rossoneri con Theo Hernandez e Leao dalla sinistra, ma Blin riesce ad intervenire e in scivolata evita il raddoppio.

Al 69’ Rebic serve Diaz, tiro però centrale parato da Falcone.

Il Lecce prova a farsi vedere al 70’ con un destro da fuori di Strefezza, intervento di Maignan che alza in angolo.

Al 73’ guizzo di Leao, che salta Blin, arriva in area, tenta uno scavetto su Falcone in uscita, ma esce alto, il giocatore però si rifà dopo due minuti con una grande giocata personale, da centrocampo s’invola verso l’area leccese, Hjulmand e Baschirotto attendono il numero 17, che però buca la difesa e mette la palla nell’angolo basso sinistro dove Falcone non può arrivare.

Sul finale la squadra di Piola amministra bene e dopo 6′ di recupero può esultare per la vittoria ritrovata. Il Lecce deve contare su quanto di buono fatto in questo match per giocarsi fino all’ultimo la salvezza, quanto mai aperta e venerdì ospiterà l’Udinese.

Milan: Maignan, Tonali (14′ st Bennacer), Diaz (33′ st De Ketelaere), Rebic, Leao (33′ st Origi), Hernandez ©, Kalulu, Tomori, Thiaw (14′ st Kjaer), Messias (14′ st Saelemaekers), Krunic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo, Adli, Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi, Vranckx, Gabbia. Allenatore: S. Pioli

Lecce: Falcone, Baschirotto, Di Francesco (21′ st Di Francesco), Gendrey (34′ st Romagnoli), Banda (34′ st Maleh), Gallo, Oudin, Blin (31′ st Gonzalez), Hjulmand ©, Ceesay (21′ st Voelkerling), Umtiti. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Ammoniti: 28′ pt Thiaw

Marcatori: 40′ pt, 30′ st Leao

Recupero: 4′ pt – 6′ st

Arbitro: Daniele Chiffi della sez. di Padova

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

