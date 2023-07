Happy Casa Brindisi, è fatta per l’arrivo di Mitchell

BRINDISI – L’Happy Casa Brindisi è sempre più ambiziosa, non solo a livello nazionale ma anche in ambito europeo. I messapici sono ad un passo dal colpo Wendell Mitchell, quarto tassello di questa sessione di mercato. Il play guardia americano del 1997 approderebbe in Puglia dopo aver trascorso la sua ultima stagione in Ungheria al Korkmend con ottimi numeri e andando in doppia cifra realizzativa tra campionato ed Europe Cup. L’arrivo di Mitchell potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.

