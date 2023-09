FRANCAVILLA FONTANA – Treno fermo sui binari e sbarre alzate, per consentire l’attraversamento in sicurezza delle auto. È accaduto in serata al passaggio a livello sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Oria. C’era un guasto lungo la linea, prontamente segnalato al conduttore del convoglio che ha così fermato il treno prima di superare il varco. Il passaggio è stato lasciato libero per consentire agli automobilisti di proseguire la marcia. Pur con qualche grattacapo dovuto alla coda creatasi e allo spavento, il disagio, per altro sorvegliato dal personale di Rete Ferroviaria Italiana, è stato risolto in pochi minuti. La buona notizia è che il protocollo sicurezza di RFI ha funzionato.

