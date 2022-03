Riflettori del sabato tutti accesi sullo Iacovone, teatro del derby più giocato di Puglia: di fronte Taranto e Foggia, gara che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro su Antenna Sud 13 con un ampio prepartita a cui faranno seguito commenti e interviste. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Nel mentre, su Antenna Sud 85, Tribuna Centrale Live per seguire le altre gare, su tutte l’altro derby di giornata, quello tra Bari e Virtus Francavilla, ma anche gli impegni di Monopoli, che riceve la vicecapolista Catanzaro, e Fidelis Andria, impegnata sul campo della Turris. Le gare verranno tutte commentate attraverso la formula studio/stadio.

Domenica dedicata ai campionati dilettantistici, ma non solo. Su Antenna Sud 13 spazio a Tribuna Centrale Live per seguire gli impegni di Serie D ed Eccellenza e, dalle 15.30, anche la sfida della capolista Lecce sul campo del Perugia. Due le dirette: su Antenna Sud 85 riflettori accesi su Barletta-Vieste, mentre su Antenna Sud 90 spazio al derby tra Grottaglie e Manduria.

In serata, su Antenna Sud 85, riepilogo conclusivo della giornata con gli highlights su Tuttocalciopuglia: appuntamento alle ore 21.30.

