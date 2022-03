Laterza, si aggrava il bilancio dello schianto: due morti

LATERZA – Si aggrava il bilancio della tragedia della strada avvenuta alle porte di Laterza. Sono due le persone che hanno perso la vita, si tratta di una coppia di giovanissimi, Un uomo di 29 anni ed una donna di 27. Viaggiavano entrambi a bordo della Mini Cooper che si è scontrata con una Seat. Il terribile schianto è avvenuto poco dopo le 21 di venerdì sera, oltre alle due vittime, c’è anche un altro ferito, le cui condizioni sarebbero gravi, ricoverato all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. L’incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 580 che collega Ginosa a Laterza, nei pressi della sede del liceo scientifico. Traffico interrotto a lungo durante le operazioni di soccorso. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta, i Carabinieri ed i sanitari del servizio sanitario 118.



Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente, è rimasto chiuso al traffico per ore, per la messa in sicurezza della strada sono intervenuti gli uomini di PISSTA con il coordinamento di una centrale operativa per fronteggiare l’emergenza legata all’incidente.