Grottaglie, il Comune pianifica l’espansione della zona industriale

Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, insieme all’Amministrazione Comunale, ha recentemente incontrato le imprese operanti nella zona industriale locale per discutere l’espansione dell’area destinata alle attività produttive. L’incontro, avvenuto alcune settimane fa, ha rappresentato un momento cruciale per rafforzare il legame tra il Comune e il settore imprenditoriale del territorio.

In seguito alle richieste avanzate dalle aziende, l’Amministrazione ha avviato l’individuazione delle aree adatte all’ampliamento della zona industriale e ha intrapreso i primi passi amministrativi necessari per dare avvio al progetto. “L’espansione della zona industriale di Grottaglie è una scelta strategica volta a favorire lo sviluppo economico del nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco D’Alò. “Il nostro obiettivo è creare le condizioni ideali affinché le imprese possano crescere e generare nuovi posti di lavoro, contribuendo alla prosperità locale. Siamo determinati a guidare questo processo in conformità con le esigenze imprenditoriali e le normative urbanistiche”.

Anche l’Assessora alle attività produttive, Maria Anastasia, ha ribadito l’importanza del progetto, sottolineando come esso rappresenti una visione di lungo periodo per il futuro di Grottaglie. “L’ampliamento non solo risponde alle richieste delle imprese locali, ma punta ad attrarre nuovi investimenti da parte di aziende esterne, rafforzando così il tessuto economico locale e promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo”, ha commentato.

L’iniziativa potrebbe portare nuove opportunità per le aziende già presenti sul territorio, favorendo l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali e aprendo la strada a ulteriori investimenti, consolidando Grottaglie come un polo produttivo di rilevanza.

