Maruggio: arrestato 64enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Maruggio e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Manduria hanno tratto in arresto un uomo di 64 anni, residente a San Marzano di San Giuseppe, colto in flagranza di reato. L’accusa nei suoi confronti è di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nella notte scorsa, quando una pattuglia dei Carabinieri, insospettita dalla presenza di un veicolo in un’area agricola isolata, ha fermato l’auto per un controllo. Il conducente, alla richiesta di esibire i documenti, ha tentato una fuga repentina, abbandonando l’auto e cercando di dileguarsi a piedi nel buio tra i campi circostanti. Nonostante il tentativo, l’uomo è stato bloccato poco dopo dai militari, che lo hanno arrestato.

Durante la perquisizione dell’auto, è stata trovata una borsa contenente denaro ed effetti personali appartenenti a un’anziana di 80 anni. La donna, proprietaria di una casa estiva, non era ancora al corrente del furto, avvenuto in sua assenza.

Il 64enne, pur essendo presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle procedure di rito.

