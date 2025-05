Telemedicina salva la vita a leccese colto da infarto in farmacia

Protagonista un imprenditore che si trovava per lavoro a Lamezia Terme

Un imprenditore di Lecce è stato salvato da un infarto grazie all’intervento tempestivo del personale di una farmacia di Lamezia Terme (Catanzaro), che ha utilizzato la telemedicina per individuare in tempo la grave patologia in corso.

L’uomo, in città per motivi di lavoro, si è recato nella farmacia del dottor Stefano Raspa a seguito di un malessere. Il personale ha attivato il servizio di telemedicina disponibile nella struttura, sottoponendo il paziente a un elettrocardiogramma. L’esame ha immediatamente evidenziato una condizione critica compatibile con un infarto in atto.

Prima ancora della ricezione del referto, il centro medico remoto collegato al servizio ha contattato telefonicamente la farmacia, allertando il personale sul quadro clinico e raccomandando il trasferimento urgente in ospedale.

Il paziente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme e, dopo la conferma della diagnosi, trasferito in ambulanza presso l’Unità Coronarica dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

L’episodio evidenzia il ruolo crescente delle farmacie territoriali nell’ambito della sanità di prossimità e l’efficacia degli strumenti di telemedicina per garantire diagnosi tempestive e salvare vite umane.

