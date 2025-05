Trani, sosta a pagamento “gratuita per tutti”: avvicendamento tra gestori del servizio

E’ una scena che in questi giorni di grande affluenza si è ripetuta spesso a Trani quella dei turisti e cittadini che provano ad acquistare il ticket per la sosta a pagamento senza successo. In città infatti la gestione del servizio è passata dalla ex municipalizzata Amet ad una società privata. Installate le colonnine però devono essere completate le strisce blu rendere operativa la nuova gestione. Ed è in questa fase di “vacatio” che il posteggio negli stalli a pagamento è diventato gratuito per tutti.

