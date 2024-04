Grottaglie, guardrail taglia in due l’auto: vivo per miracolo

Vivo per miracolo. Si poteva contare l’ennesima morte sulle strade pugliesi, ma questa volta è andata bene a un uomo che dopo aver perso il controllo della sua auto, una Ford C Max, è finito fuori strada infilzando, letteralmente, il guardrail.

Nonostante le lamiere della vettura siano state tagliate in due come il burro, rendendo la stessa auto praticamente irriconoscibile, la persona a bordo è uscita dall’abitacolo con le sue gambe ed è stato trasportato in ospedale da un automobilista di passaggio a cui ha chiesto aiuto subito dopo l’impatto.

L’incidente si è verificato intorno alle 7.00 di venerdì 12 aprile al km 666 della Strada Statale 7, nei pressi dell’aeroporto di Grottaglie.

Sul posto i Carabinieri di Martina Franca, i Vigili del Fuoco di Taranto e l’Anas. (Servizio foto e video di Francesco Manfuso).

